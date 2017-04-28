28.04.2017 (18:39)

В Воронеже пройдет первая ночная репетиция военного парада

Первая ночная репетиция военного парада в городе-герое Воронеже пройдет на площади Ленина с 20:00 до 23:00 по московскому времени. В ней примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, будет задействовано около 30 единиц современного вооружения и военной техники.

По центральной улице Воронежа, где дислоцирован штаб 20-й общевойсковой армии ЗВО, пройдут ракетные комплексы «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Град», 152-мм буксируемые гаубицы «Мста-Б» и новейшие тягачи «Медведь», бронетранспортёры БТР-82А, машины радиационной химической и биологической защиты РХМ-4, автомобили «Тигр» и «УАЗ», машины войск связи.

В репетиции примет участие и парадный расчет Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

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