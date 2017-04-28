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28.04.2017 (18:30)

Школьники Санкт-Петербурга вступили в ряды «Юнармии»

28 апреля двадцать учащихся средней школы №280 произнесли клятву юнармейца на торжественной церемонии, которая прошла в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга.

В мероприятии принял участие заместитель командующего войсками Западного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Юрий Евтушенко.

Школьников поздравили представители администрации города, ветеранских и общественных организаций, военнослужащие округа.

В ходе церемонии учебному заведению было передано знамя «Юнармии», а самим юнармейцам вручены нагрудные знаки, подтверждающие принадлежность к организации.

По окончании мероприятия ребята осмотрели экспозиции музея, ознакомились с историей развития российского Военно-Морского Флота.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Социальное развитие , Музеи , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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