28.04.2017 (18:30)
Школьники Санкт-Петербурга вступили в ряды «Юнармии»
28 апреля двадцать учащихся средней школы №280 произнесли клятву юнармейца на торжественной церемонии, которая прошла в Центральном военно-морском музее Санкт-Петербурга.
В мероприятии принял участие заместитель командующего войсками Западного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Юрий Евтушенко.
Школьников поздравили представители администрации города, ветеранских и общественных организаций, военнослужащие округа.
В ходе церемонии учебному заведению было передано знамя «Юнармии», а самим юнармейцам вручены нагрудные знаки, подтверждающие принадлежность к организации.
По окончании мероприятия ребята осмотрели экспозиции музея, ознакомились с историей развития российского Военно-Морского Флота.
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