28.04.2017 (18:21)

Командующий войсками Западного военного округа принял решение о переносе репетиций военного парада в Санкт-Петербурге

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов принял решение о переносе репетиции военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с дневного на вечерние время.

Репетиции, назначенные на 3 и 5 мая, перенесены с 17:00 на 22:00. Такое решение было принято с целью разгрузки центра города в вечерний час пик.

В военном параде в Санкт-Петербурге примут участие более 4 тыс. военнослужащих, около 100 единиц боевой техники и более 40 самолетов и вертолетов ЗВО.

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