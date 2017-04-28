28.04.2017 (18:13)

Главнокомандующий ВКС проверил готовность дальней авиации, авиацентров, войск ПВО к выполнению задач по предназначению

В Воздушно-космических силах завершилась контрольная проверка объединений, соединений и частей под руководством главнокомандующего ВКС генерал-полковника Виктора Бондарева за зимний период обучения.

В мероприятии были задействованы части дальней и военно-транспортной авиации, авиационные центры ВКС, подразделения противовоздушной обороны и Космических войск.

В рамках проверки экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали перелет на оперативные аэродромы и условные пуски крылатых ракет воздушного базирования, экипажи истребителей Су-27 совершили перехват воздушных целей, летный состав армейской авиации выполнил применение неуправляемых ракет и авиационных снарядов по наземным целям на полигоне.

Помимо этого, расчеты подразделений противовоздушной обороны отработали обнаружение, сопровождение и условное уничтожение воздушного противника. Роль воздушного противника выполняли экипажи дальней, военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации.

Экипажи самолетов Ту-160 выполняли полет на сверхзвуковой скорости, истребителей Су-27 – на высотах свыше 10 тыс. метров, транспортных самолетов Ан-148 – на средних высотах, вертолетов Ми-8 – на малых и предельно малых высотах с огибанием рельефа местности.

Всего к проверке было привлечено более 50 воздушных судов (самолеты Ту-160, Ту-95МС, Су-27, вертолеты Ми-8), около 100 единиц техники зенитных ракетных и радиотехнических войск (ЗРС С-400, С-300, ЗРПК Панцирь-С, радиолокационные станции).

«Контрольная проверка объединений, соединений и частей Воздушно-космических сил подтвердила готовность всех родов войск к эффективному выполнению своих задач по предназначению в установленные сроки и защите наших объектов от существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения», – отметил главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Виктор Бондарев.

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