28.04.2017 (17:50)

«Оборонлес» Минобороны России призывает граждан соблюдать правила противопожарной безопасности в ходе весенних праздников

В период проведения майских праздников специалисты ФГАУ «Управление лесного хозяйства» Минобороны России призывает граждан строго соблюдать правила противопожарной безопасности в лесу.

Продолжительные майские праздники для граждан страны – это долгожданный отдых на природе, а для работников лесного хозяйства – как гражданских, так и военного ведомства – самый трудный период. Восемь из десяти пожаров в лесу происходят по вине человека, а в начале мая чаще всего лесные пожары происходят на удалении до 2 км от населенных пунктов.

Согласно прогнозу Росгидромета, в предстоящие праздники в центральном районе страны ожидается резкое потепление. При устойчивом теплом температурном режиме опасность возгораний в лесах резко увеличивается. Неосторожное обращение с огнем может привести к трагедии.

Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают из-за неосторожного обращения с огнем, «Оборонлес» Минобороны России просит граждан принять все возможные меры по предупреждению лесных пожаров, а при обнаружении возгораний или задымлений в лесу немедленно сообщать в противопожарные службы.

Обо всех фактах возгорания в лесах Минобороны России просим сообщать по телефону Центральной диспетчерской службы «Оборонлес» 8-495-539-36-86 (доб. 905).

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