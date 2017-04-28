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28.04.2017 (17:28)

Саперы ЗВО обезвредили три крупнокалиберных снаряда и одну минометную мину времен Великой Отечественной войны

Мобильные группы разминирования инженерных войск Западного военного округа (ЗВО) обезвредили три артиллерийских снаряда большого калибра и одну минометную мину в ходе выполнения заявок на разминирование в течение прошедших суток. Заявки на разминирование поступили из Калининградской, Ленинградской и Московской областей.

В настоящее время взрывоопасные предметы вывезены на один из полигонов ЗВО, где будут уничтожены методом подрыва.

Ежедневно военные инженеры выезжают на места обнаружения опасных находок по нескольку раз, с начала года выполнено уже более трех сотен заявок.

Рост количества обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов становится возможным благодаря оснащению инженерных подразделений Западного военного округа современными комплексами и системами, которые позволяют находить и классифицировать металлические предметы даже незначительного размера, находящиеся на значительном углублении.

Всего с начала текущего года мобильными группами разминирования было найдено и обезврежено более 4,5 тыс. взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Западный военный округ , Инженерные войска , Полигон , Разминирование
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