28.04.2017 (17:20)

Северный флот провел акцию «День призывника» в Мурманске

Сегодня в двух районах Мурманска состоялась военно-патриотическая акция, посвящённая Дню призывника.

В рамках акции была развёрнута выставка вооружения, снаряжения, военной и специальной техники, которые применяются военнослужащими Северного флота (СФ) при выполнении поставленных задач.

Посетители увидели пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300, БТР-82А, БТР-80, реактивную артиллерийскую систему залпового огня «Град», а также образцы техники и средств радиационной, химической и биологической защиты и инженерных подразделений.

Широко была представлена система тылового обеспечения флота, в том числе образцы военной формы одежды и обуви, комплекты индивидуальных средств бронезащиты, рационы питания военнослужащих и техника МТО.

Экспозицию водолазной техники и снаряжения представило управление поисковых и аварийно-спасательных работ СФ. Во время всего мероприятия работала полевая кухня.

В 14:00 состоялось выступление группы рукопашного боя военнослужащих бригады морской пехоты.

Желающие служить на СФ посетили пункт отбора граждан и получили консультации специалистов военного комиссариата, сотрудников кадровых органов, а также могли написать заявление и оформить документы для поступления на контрактную службу.

С нынешнего года молодые люди призывного возраста, имеющие соответствующий уровень образования и годность по состоянию здоровья, получили право заключить контракт на прохождение военной службы на вакантных воинских должностях, не проходя военной службы по призыву.

Представители основных объединений и соединений СФ ознакомили кандидатов в контрактники с предъявляемыми к ним требованиями и рассказали об условиях прохождения военной службы в конкретных воинских подразделениях.

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