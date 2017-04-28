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28.04.2017 (17:04)

В военном параде в Улан-Удэ примут участие 1500 военнослужащих, будет задействовано 45 единиц техники

Военнослужащие соединений и воинских частей ВВО, дислоцированных в Бурятии, проведут 2 генеральные репетиции военного парада в Улан-Удэ –– 4 мая и  6 мая на площади Советов.

Совместные тренировки с привлечением пешей и механизированной колонн начались в апреле на аэродроме Восточный. Помимо этого военнослужащие занимались подготовкой в соединениях и воинских частях.

В военном параде 9 мая примут участие около 1500 военнослужащих управления объединения, соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, представители других силовых ведомств.

Также по площади пройдут новые образцы военной техники –– реактивные системы залпового огня «Торнадо», «Ураган», оперативно-тактический комплекс «Искандер». Всего будет задействовано 45 единиц военной и специальной техники. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военные парады , 9 мая
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