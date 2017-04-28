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28.04.2017 (17:11)

Мотострелки ЗВО из Брянской области отработают навыки ведения общевойскового боя на полигоне под Нижним Новгородом

В 333-м центре боевой подготовки Западного военного округа (ЗВО) в поселке Мулино Нижегородской области ведется подготовка подразделений вновь сформированного мотострелкового полка общевойсковой армии, дислоцированного на Брянщине.

Ранее военнослужащие и боевая техника были доставлены железнодорожным транспортом из пункта постоянной дислокации (г. Клинцы Брянской области) в Мулинский гарнизон.

Мотострелки пройдут комплекс специальных тестов, которые определят уровень их первичной подготовки по конкретным воинским специальностям. Практические занятия пройдут на специализированном полигоне центра и полномасштабном макете «Город».

Личный состав мотострелкового полка на практике отработает навыки ведения общевойскового боя во взаимодействии со штурмовой и армейской авиацией, а также применения беспилотных летательных аппаратов. Особое внимание в подготовке уделяется выполнению приемов на технике повышенной проходимости с выполнением упражнений учебных стрельб из крупнокалиберных пулеметов и минометов.

Обучение военнослужащих в составе подразделений завершится тактическим учением с боевой стрельбой.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
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