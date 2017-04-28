28.04.2017 (16:46)

В Ставропольском крае экипажи «Терминаторов» произвели бомбометание по колонне условного противника

В Ставропольском крае экипажи вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) в ходе летно-тактических учений осуществили прицельное бомбометание по автоколонне условного противника.

В течение недели пилоты в среднем налетали около 20 часов в дневное и ночное время суток, в том числе с применением осветительных авиационных бомб на специальном полигоне и последующим ведением прицельного огня из пулеметов, пушек и ракетами из вертолетов Ми-24, Ми-28Н и Ми-35.

Перед полетами и практическим бомбометанием летчики прошли 10-часовую дополнительную подготовку на тренажерах.

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