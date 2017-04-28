28.04.2017 (16:38)

Мотострелки в Северной Осетии отразили нападение условных террористов

В мотострелковой бригаде 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Северной Осетии, в рамках внезапной проверки боеготовности было поднято по тревоге подразделение антитеррора.

По сигналу тревоги в считанные минуты антитеррористические группы приступили к выполнению задач по блокированию и уничтожению проникших на территорию военного городка и пытавшихся захватить оружие и боеприпасы бандитов, роль которых исполнял личный состав соединения.

Для усиления группы антитеррора были выделены дополнительные силы, в том числе две боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих, а личный состав из стрелкового оружия подавил огневые точки условных террористов в захваченных зданиях.

Также в ходе учения отрабатывался порядок оказания первой медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения, и действий при обнаружении бесхозных предметов, в которых могут находиться взрывные устройства.

Основной целью тренировки стала отработка вопросов, связанных с организацией устойчивой связи, управлением и корректировкой действий личного состава подразделения при обезвреживании террористов.

Подразделения антитеррора данного мотострелкового соединения формируются на основе штатных подразделений для выполнения задач в составе групп с необходимыми средствами связи, разведки, разминирования, радиационной, химической и биологической защиты, медицинского обеспечения, а также сил и средств огневой поддержки.

К отработке мероприятий привлекалось около 50 военнослужащих, было задействовано 5 единиц боевой техники.

Занятия по противодействию терроризму носили плановый характер.

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