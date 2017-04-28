28.04.2017 (16:34)

Командующий войсками ЮВО проверил ход боевой подготовки на российской авиабазе в Армении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player 10" Командующий войсками ЮВО проверил боевую готовность подразделений военной базы в Армении

Командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников проверил организацию занятий по боевой подготовке на российской авиационной военной базе Эребуни в Армении.

В ходе командно-штабной тренировки на высокогорном полигоне Алагяз экипажи истребителей МиГ-29, вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П выполнили условные пуски неуправляемых ракет и бомбометание по мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника.

Также летчики отработали перехват самолетов условного противника и ведение воздушного боя на высотах от 200 до 3 тыс. метров.

В ходе полетов пилоты также отработали задачи по обнаружению и условному уничтожению авиации, пунктов управления, радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов условного противника.

Истребители и вертолеты выполняли задачи одиночно, в составе пар и звеньев в условиях высокогорной местности в простых и сложных метеоусловиях.

Для проведения учебно-тренировочных полетов была задействована специальная и авиационная военная техника, а также около 300 военнослужащих из числа инженерно-технического и летного состава, имеющих квалификацию не ниже 2-го класса.

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