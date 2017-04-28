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28.04.2017 (16:19)

Около 7 тыс. десантников примут участие в военных парадах и торжественных шествиях в День Победы

Порядка 7 тыс. военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) России примут участие в военных парадах и торжественных прохождениях, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщил сегодня командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

По его словам, только на военный парад на Красной площади в Москве привлекается более 800 военнослужащих, будет задействовано девять единиц техники ВДВ.

«Участие соединений ВДВ в военных парадах спланировано в городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий», – уточнил генерал-полковник Андрей Сердюков.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска , Военные парады , Торжественные церемонии
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