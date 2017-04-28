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28.04.2017 (16:10)

Интенсивность боевой подготовки танкистов мотострелковой бригады ЮВО в Ставропольском крае возросла на 20%

Интенсивность боевой подготовки танковых подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае, возросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Танковые экипажи выполняли упражнения учебных стрельб и по вождение современных танков Т-72Б3 в сложных условиях болотистой местности. В среднем ежемесячный наезд одного экипажа по дорогам различной сложности, в том числе и по пересеченной местности, составил около 60 км.

Увеличение количества времени, отводимого на практические занятия в поле, позитивно влияет на результаты танкистов — более 90% экипажей уже с третьего занятия выполняют упражнения учебных стрельб и по вождению боевых машин на оценку не ниже «хорошо».

Военнослужащие по призыву в казачьем мотострелковом соединении на практике научились организовывать засады, совершать маневр с выходом во фланг и тыл условного противника, вести рейдовые действия, а также слаженно действовать в тесном взаимодействии с мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями в современном общевойсковом бою.   

Всего в зимнем периоде обучения с танкистами проведено пять тактических учений, свыше десяти боевых стрельб в составе подразделений, около 30 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных и контрольных стрельб. При этом было израсходовано более 2 тыс. различных боеприпасов и свыше 5 тыс. литров горюче-смазочных материалов.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , Мотострелковые войска , Танковые войска , Танки , Южный военный округ , Боевая подготовка
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