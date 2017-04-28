28.04.2017 (15:55)

Саперы российской военной базы в Армении приступили к очистке полигонов от взрывоопасных предметов

Саперы российской военной базы в Армении приступили к разминированию и сплошной очистке от взрывоопасных предметов (ВОП) высокогорных полигонов Камхуд и Алагяз.

Всего военнослужащие в течение месяца исследуют около 10 га территории.

Все найденные подозрительные предметы и взрывчатые вещества будут уничтожаться методом накладных зарядов на заранее подготовленных местах.

При утилизации найденных боеприпасов и взрывчатых веществ будут учтены баллистические показатели радиусов разлета осколков, дальность ударной волны и сейсмически безопасные расстояния от жилых и военных объектов.

Особенностью проводимых мероприятий является проведение саперных работ в условиях высокогорья на высоте более 2 тыс. метров, что, в частности, требует изменения в рационе питания военнослужащих путем введения в него продуктов, обогащенных калориями, витаминами и микроэлементами.

В сплошной очистке полигонов российского соединения в Закавказье принимают участие около 100 военнослужащих, экипированных в специальное обмундирование «Ратник». Им помогают минно-розыскные собаки, также задействовано более 10 единиц специальной военной техники.

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