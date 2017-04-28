28.04.2017 (16:00)
Военнослужащие высокогорных подразделений ЮВО готовятся к окружному этапу конкурса «Эльбрусское кольцо»
Более 100 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности, дислоцированных в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Крыму, Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, начали активную подготовку к окружным соревнованиям по спортивному ориентированию «Эльбрусское кольцо».
Большая часть тренировок будет посвящена прохождению горной полосы препятствий. Она представляет из себя спуски и подъёмы по склонам, разрушенный мост, переход ручья по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутой веревки, переноску ящика для боеприпасов весом 24 кг.
В общей сложности военнослужащим предстоит преодолеть в полной экипировке, вес которой составляет более 40 кг, около 100 километров в горной местности с различным перепадом высот, то совершая головокружительные спуски, то поднимаясь наверх по практически отвесным скалам.
Также военнослужащие отработают ведение спасательных операций в горах и транспортировку пострадавших до базового лагеря, закрепят навыки ориентирования и выживания в экстремальных условиях.
Окружной этап конкурса пройдет с 19 по 30 мая в Карачаево-Черкесии на базе отдельной мотострелковой (горной) бригады ЮВО.