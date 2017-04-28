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28.04.2017 (15:15)

Зенитчики российской военной базы в Абхазии поразили беспилотники условного противника

Военнослужащие зенитных ракетных подразделений российской военной базы в Абхазии в ходе тренировки по управлению огнем поразили разведывательные беспилотные летательные аппараты условного противника.

В ходе учебного мероприятия боевые расчеты зенитчиков соединения отработали вопросы разведки, захвата, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей. Поражение целей осуществлялось электронными пусками ракет.

Также военнослужащие выполнили задачи по оперативному занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению военной техники из походного положения в боевое.

В роли воздушных средств условного противника выступали современные летательные аппараты «Орлан», «Застава» и «Гранат» разведывательного подразделения военной базы.

В тренировке по управлению огнем средствами противовоздушной обороны на полигоне Гудаута приняли участие около 200 военнослужащих, было задействовано до 40 единиц военной техники соединения, в том числе зенитные ракетные комплексы «Оса-АКМ», «Стрела-10» и «Игла». 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Сухопутные войска , ПВО , Южный военный округ , Абхазия
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