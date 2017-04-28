28.04.2017 (15:41)

В Москве прошло совещание по разработке и производству вооружения и средств РХБ защиты

В Москве на базе 27-го научного центра Минобороны России под руководством начальника войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных Сил РФ генерал-майора И.А. Кириллова состоялось рабочее совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России по вопросам организации и выполнения Государственного оборонного заказа 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг. в части разработки и производства вооружения и средств РХБ защиты.

В совещании приняли участие представители Управления начальника войск РХБ защиты ВС РФ, Военно-научного комитета войск РХБ защиты, Минпромторга России.

Обсуждались вопросы реализации Госпрограммы вооружения и выполнения заданий Государственного оборонного заказа 2017 г., контроля со стороны довольствующих органов за расходованием государственных средств в интересах обороны.

На совещании были поставлены задачи предприятиям ОПК по разработке предложений в части создания новых образцов вооружения и средств РХБ защиты в рамках инициативных работ, а также модернизации уже зарекомендовавших себя существующих образцов и изделий.

Совещание открывает серию встреч с представителями промышленности по вопросам разработки и поставки в войска современных образцов вооружения и средств РХБ защиты.

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