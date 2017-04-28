28.04.2017 (15:30)

До 2020 года в ВДВ России поступит более 300 единиц БМД-4М и БТР «Ракушка»

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России до 2020 г. получат более 300 боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров «Ракушка», сообщил сегодня командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«С 2016 года в войска поступают модернизированные боевые машины десанта четвертого поколения БМД-4М и многоцелевые бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», до 2020 года мы планируем получить более 300 единиц этой техники», – сказал генерал-полковник Андрей Сердюков.

По его словам, уже до конца 2017 года Ульяновская десантно-штурмовая бригада получит на вооружение батальонный комплект новейших боевых машин БМД-4М.

Главнокомандующий ВДВ добавил, что артиллерийские части и подразделения ВДВ получат более 100 современных средств радиолокационной разведки, орудий, минометов и противотанковых средств, а подразделения противовоздушной обороны – почти 200 единиц техники и вооружения.

БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности.

БТР-МД «Ракушка» – российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина массой в 13,2 тонны вооружена двумя пулеметами. Экипаж – 2 человека, а десант – 13 человек.

Командующий ВДВ также сообщил, что в течение двух лет десантники получат на вооружение новейший самоходный противотанковый комплекс «Коррнет-Д1».

«В ближайшие два года пройдут совместные государственные испытания и начнут поступать в войска новые самоходные противотанковые комплексы «Корнет-Д1», – сказал генерал-полковник Андрей Сердюков.

По его словам, в течение двух лет ВДВ также получат защищенные автомобили специального назначения «Тайфун», десантируемые парашютным способом, а также унифицированные средства десантирования «Бахча-У-ПДС», которые позволят десантировать БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем внутри машины из самолетов Ил-76.

Кроме того, в аналогичный срок на вооружение ВДВ поступит учебно-тренировочный комплекс воздушно-десантной подготовки, предназначенный для отработки действий на парашютной системе специального назначения «Арбалет» от момента отделения парашютистов-десантников до приземления в заданную точку.

«Корнет-Д» – российский противотанковый ракетный комплекс, разработанный Тульским КБ Приборостроения. В отличие от предшествующих моделей ПТРК, управление ракетой в «Корнете» осуществляется не по проводам, а с помощью лазерного луча, что позволяет комплексу поражать не только бронетехнику, но и скоростные воздушные цели на дальности до 10 км.

Как сообщил далее командующий ВДВ, к 2018 году будет модернизирован парашют Д-10 для боевой экипировки «Ратник».

«В 2018 году планируется выполнение опытно-конструкторских работ по модернизации десантной парашютной системы Д-10 и запасного парашюта для десантирования личного состава в боевом комплекте «Ратник»», – сказал генерал-полковник Андрей Сердюков.

По его словам, в 2018 году также будут завершены опытно-конструкторские работы по созданию целой линейки многоцелевых платформ и парашютно-грузовых систем для десантирования вооружения, военной техники и грузов полетной массой от 500 килограмм до 18 тонн.

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