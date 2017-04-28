28.04.2017 (15:07)

Более тонны продуктов доставили российские военнослужащие малоимущим прихожанам православных храмов в Таджикистане

Солдаты и офицеры российской военной базы в Таджикистане совместно с помощником командира по работе с верующими военнослужащими доставили продовольственную помощь для малоимущих прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы и Свято-Никольского собора.

В первую очередь продуктами питания будут обеспечены ветераны Великой Отечественной войны. В продуктовые наборы вошли различные крупы, мясо птицы, сыр, сгущенное молоко, подсолнечное и сливочное масло, мука, колбасные и макаронные изделия. Общий вес гуманитарной помощи составил более тонны.

Проведение гуманитарных акций в соединении стало хорошей традицией, которая продолжается уже давно. За 2016 год от военнослужащих и членов их семей было передано более 8 тонн продуктов питания в дом-интернат для пожилых людей и инвалидов «Батош», а также в Свято-Никольский собор для малоимущих прихожан, постоянно оказывалась помощь ветеранам войны и труда.

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