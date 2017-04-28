28.04.2017 (15:01)

Новые боевые машины пехоты поступили на вооружение окружного учебного центра Западного военного округа

Десять единиц боевых машин пехоты БМП-3 поступили на вооружение окружного учебного центра (ОУЦ) Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного во Владимирской области.

На новых боевых машинах инструкторы ОУЦ будут обучать курсантов вождению и стрельбе. Обучение продлится в течение шести месяцев по специальностям: командир, механик-водитель, наводчик-оператор.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава к передовой, повышения его мобильности, вооружённости и защищённости на поле боя и совместных действий с танковыми подразделениями.

На вооружении БМП-3 стоит 100-мм пушка, 8 противотанковых ракет и 3 пулемета ПКТ калибром 7,62 мм.

Всего с начала текущего месяца на вооружение ЗВО поступило около 40 единиц боевой и специальной техники.

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