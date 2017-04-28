28.04.2017 (13:39)

Воспитанники Казанского суворовского военного училища заняли 1 место в международном детском конкурсе

В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения номинантов Международного детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее!»

С приветственным словом от Министерства обороны РФ выступил подполковник Олег Воробьев — заместитель начальника Управления интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Минобороны РФ.

«Наше государство уделяет огромное внимание развитию интеллектуального потенциала подрастающего поколения, — сказал подполковник Олег Воробьев, — создаются условия для творчества и практически неограниченные возможности проявить себя».

Он поблагодарил родителей и научных руководителей участников конкурса за должное воспитание и прекрасное научное руководство, а также выразил надежду, что в дальнейшем талантливые представители молодежи не будут останавливаться на достигнутом.

В числе номинантов Международного детского конкурса «Школьный патент — в будущее!» большое количество воспитанников довузовских образовательных учреждений Минобороны России, таких как Казанское суворовское военное училище, Тюменское президентское кадетское училище, Нахимовское военно-морское училище.

Минобороны России в целях поддержания интеллектуального, патриотического процесса развития и воспитания детей и молодежи учредило для конкурса номинацию «Важное для обороны страны».

Коллектив экспертов, среди которых были представители Управления интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны РФ и Морского научного комитета, а также ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, определил обладателя Гран-при конкурса. Им стал учащийся школы с. Сахаровка (Татарстан) Алексей Былинцев, предоставивший проект «Самолет-разведчик».

Первое место присуждено воспитанникам Казанского суворовского военного училища Артём Кононов, Сергей Селезнев и Семён Гордеев за систему группового управления роботами «Один за всех и все за одного».

Основная цель конкурса — повышение интереса подрастающего поколения к процессам создания продуктов интеллектуальной собственности; а также привлечение к участию в конкурсе максимально обширной целевой аудитории — школьников, учителей, руководителей творческих кружков и организаций, заинтересованных в повышении интеллектуального потенциала детей и развитии интеллектуальной активности общества.

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