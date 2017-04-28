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28.04.2017 (13:00)

Ульяновскому соединению ВДВ передано около 50 единиц новейших БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка»

Сегодня в Ульяновске  состоялась  торжественная  церемония  передачи  около 50 единиц боевых машин десанта  БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка»  одному из десантно-штурмовых батальонов 31-й  отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ).

В мероприятии приняли участие  командующий ВДВ генерал-полковник  Андрей Сердюков, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, представители ветеранских и общественных организаций, воспитанники Ульяновского суворовского военного  училища.

В ходе церемонии более 20 офицеров бригады награждены государственными наградами и ведомственными медалями за мужество
и отвагу,   проявленные при выполнении воинского долга.

Командующий ВДВ поздравил личный состав бригады с успешным окончанием зимнего периода обучения   и  получением первого батальонного комплекта перспективных образцов военной техники.

Накануне  на полигоне Поливна с одним из подразделений бригады было проведено первое практическое занятие с применением  новых образцов  вооружения и военной техники. Экипажи БМД-4М  и БТР-МДМ»  Ракушка» выполнили упражнения по вождению и огневой подготовке.

В течение двух месяцев  экипажи новых  боевых машин, укомплектованные военнослужащими по контракту,  прошли курс переподготовки в Омске на базе Учебного центра  ВДВ. 

С получением  новых образцов военной техники  существенно повысятся боевые возможности и готовность Ульяновского соединения ВДВ к решению  задач по предназначению, в том числе в составе Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности, в состав которых бригада входит  с 2009 г.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Воздушно-десантные войска , Перевооружение
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