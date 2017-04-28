28.04.2017 (13:00)

Ульяновскому соединению ВДВ передано около 50 единиц новейших БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка»

Сегодня в Ульяновске состоялась торжественная церемония передачи около 50 единиц боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка» одному из десантно-штурмовых батальонов 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ).

В мероприятии приняли участие командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, представители ветеранских и общественных организаций, воспитанники Ульяновского суворовского военного училища.

В ходе церемонии более 20 офицеров бригады награждены государственными наградами и ведомственными медалями за мужество

и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга.

Командующий ВДВ поздравил личный состав бригады с успешным окончанием зимнего периода обучения и получением первого батальонного комплекта перспективных образцов военной техники.

Накануне на полигоне Поливна с одним из подразделений бригады было проведено первое практическое занятие с применением новых образцов вооружения и военной техники. Экипажи БМД-4М и БТР-МДМ» Ракушка» выполнили упражнения по вождению и огневой подготовке.

В течение двух месяцев экипажи новых боевых машин, укомплектованные военнослужащими по контракту, прошли курс переподготовки в Омске на базе Учебного центра ВДВ.

С получением новых образцов военной техники существенно повысятся боевые возможности и готовность Ульяновского соединения ВДВ к решению задач по предназначению, в том числе в составе Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности, в состав которых бригада входит с 2009 г.

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