28.04.2017 (13:27)

Корабли Тихоокеанского флота в ходе учения отразили атаку средств воздушного нападения условного противника

В морских полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота экипажи кораблей успешно отработали задачи по нанесению ракетного удара и отражению атаки средств воздушного нападения (СВН) условного противника.

Корабельная поисково-ударная группа (КПУГ) Тихоокеанского флота в составе малых противолодочных кораблей (МПК) «МПК-221» и «Метель» отработала вопросы по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника, в роли которых выступала КПУГ в составе малых противолодочных кораблей (МПК) «Холмск» и «Советская гавань».

Вторая группа кораблей, в свою очередь, решала задачи по отражению удара средств воздушного нападения условного противника с применением ракетно-артиллерийского вооружения кораблей.

Затем корабельные группы поменялись ролями и выполнили противоположные задачи.

Все это время на кораблях были активированы средства радиоэлектронной борьбы и поставлены активные и пассивные помехи. При подходе целей на рубеж ведения огня экипажами кораблей были выполнены одновременные практические ракетные и артиллерийские стрельбы по ракетам-мишеням «Саман», запущенным с борта малого противолодочного корабля «Советская Гавань» и «МПК-221». В ходе выполнения огневых задач все цели были успешно поражены.

Теперь кораблям предстоит провести совместный поиск подводной лодки условного противника во взаимодействии с противолодочной авиацией Тихоокеанского флота.

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