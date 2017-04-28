28.04.2017 (13:12)

Фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота завершил программу пребывания на Кипре

Сегодня фрегат «Адмирал Григорович» Черноморского флота (ЧФ) завершил программу делового захода в кипрский порт Лимасол, где корабль находился с 26 апреля.

В порту новейший фрегат ЧФ посетил Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Кипр Станислав Осадчий и сотрудники Посольства РФ в этом государстве.

В период стоянки корабль пополнил запасы воды, топлива и продовольствия, для экипажа были организованы автобусные экскурсии по городу.

Сегодня «Адмирал Григорович» покинет порт Лимассол и продолжит выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

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