28.04.2017 (12:43)

Новейший фрегат «Адмирал Эссен», построенный для Черноморского флота, отправился к месту постоянного базирования

Первый серийный фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Эссен», построенный для Черноморского флота (ЧФ), начал межфлотский переход с Балтийского флота к месту постоянного базирования.

Справочно:

«Адмирал Эссен» является вторым фрегатом морской зоны проекта 1135.6 и первым серийным кораблем этого проекта и назван в честь адмирала Российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена.

Передача фрегата флоту и подъём на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 г. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тыс. тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток.

«Адмирал Эссен» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1,» артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

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