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28.04.2017 (12:35)

Под Хабаровском состоялась первая тренировка салютного артиллерийского дивизиона ВВО

Сводный артиллерийский дивизион от соединения Восточного военного округа, дислоцированного под Хабаровском, провел первую тренировку праздничного салюта.

Одновременно с выполнением практических стрельб холостыми боеприпасами артиллеристы использовали салютные установки с электронной системой запуска пиротехнических элементов.

Военнослужащие артдивизиона произвели три залпа из двенадцати 122-мм гаубиц Д-30 и специальных салютных установок на базе автомобиля «КамАЗ» — этот арсенал будет использован для проведения праздничного салюта 9 мая в Хабаровске.

Тренировка проводилась в целях достижения слаженности действий расчетов и синхронности производства выстрелов.

Залпы салютного дивизиона в Хабаровске будут  самыми масштабными и  красочными в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 30 залпов прогремят из 12 орудий в 22 часа по местному времени на набережной стадиона имени Ленина в день 72-й годовщины окончания Великой Отечественной войны.

В небо запустят более 20 видов зарядов белого, красного, зеленого и других цветов и оттенков из разных калибров, что обеспечит объем и так называемую «этажность» салюта.  

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Артиллерия , Западный военный округ
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