28.04.2017 (11:40)

В подразделения МТО Западного военного округа поставлены модернизированные мастерские технического обслуживания

Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Нижегородской области, получили на вооружение модернизированные мастерские технического обслуживания МТО-УБ-1 и УБ-2.

Модернизированные машины МТО предназначены для оказания помощи экипажам и водителям при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту вооружения и военной техники в полевых условиях.

Одна машина позволяет обслуживать технику мотострелкового, танкового батальона, такую как танки Т-72, Т-80, Т-90, Т-90С, Т-90МС, боевые машины пехоты БМП-1, БМП-2, БМП-3, бронетранспортеры, БТР-80, БТР-80А, БТР-82А, многоцелевые тягачи МТ-ЛБ и автомобили КамАЗ.

Особенностью новых ремонтных мастерских является использование бесконтактных средств выявления поломок. При развертывании МТО УБ-2 военнослужащие с помощью подключения неисправных машин к компьютеру могут не только определить точную неисправность, но и визуализировать процесс ремонта.

Всего в рамках гособоронзаказа поступило 15 машин. Мастерские смонтированы на высокопроходимую базу УРАЛ-4320 и КамАЗ-5350.

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