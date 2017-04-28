28.04.2017 (11:16)

Отдельный медицинский отряд ВДВ вернулся из Сирийской Арабской Республики, где выполнял гуманитарные задачи, спасая жизни людей

На двух военно-транспортных самолётах Ил-76 в Псков вернулся 35-й отдельный медицинский отряд Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, выполнявший гуманитарные задачи в Сирии.

Почти три месяца назад отдельный медицинский отряд ВДВ России в составе 100 военных врачей и младших медицинских специалистов был направлен на сирийскую авиабазу Хмеймим, в районе которой был развернут госпиталь. Выездные группы отряда отправлялись в пострадавшие от войны города, где российские медики оказывали необходимую медпомощь возвращающимся в свои дома местным жителям, в том числе пострадавшим после обстрелов боевиками, проводили многочисленные медицинские осмотры и консультации пациентов.

Каждая такая группа оказывала помощь от 120-140 пациентам за выезд. На удалении от базы всегда создавался выездной медпункт, в составе которого были хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, педиатры, терапевты, врачи других медицинских направлений, а также медсестры. Диагностика проводилась при помощи портативных диагностических аппаратов УЗИ, ЭКГ, рентгеновского оборудования, аппаратуры для исследования органов зрения и лаборатории крови.

Специалисты медотряда ВДВ совершили более 250 выездов в населенные пункты провинций Латакия, Хомс и Хама и помогли более 15 тысячам человек.

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