28.04.2017 (09:48)

В Восточном военном округе названы победители конкурса «Мастер- оружейник»

В Восточном военном округе (ВВО) завершились соревнования среди специалистов по ремонту вооружения «Мастер-оружейник». В этом году они проходили на полигоне Сергеевский в Приморском крае.

Семь лучших ремонтных подразделений, победителей отборочных этапов в соединениях и воинских частях ВВО из Бурятии, Читинской, Амурской областей, Хабаровского и Приморского краев выявляли лучшую команду, которая представит округ во всеармейском конкурсе «Мастер-оружейник», который пройдет летом в Пензе.

В составе каждой из команд — 16 военнослужащих, которые в совершенстве овладели навыками по ремонту всех видов вооружения. Во время эстафеты они выполняли разборку и сборку ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, пистолета Макарова, автомата АК-74, а также зенитной установки ЗУ-23 и 122-мм гаубицы Д-30.

Высокий результат в эстафете давала слаженная работа всего личного состава подразделения, а победители определялись по первому холостому выстрелу из только что прошедшей ремонт гаубицы Д-30.

На всех этапах конкурса шла равная и упорная борьба. На финише эстафеты команды отделяли друг от друга несколько секунд.

Победителем стала второй год подряд команда соединения материально-технического обеспечения, дислоцированного в Приморье. Его специалисты и представят Восточный военный округ на всеармейских соревнованиях «Мастера-оружейника».



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице