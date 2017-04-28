28.04.2017 (08:51)

На СФ пройдет тренировка по отражению условной террористической атаки на территории штаба

Сегодня в течение рабочего дня на территории штаба Северного флота состоится тренировка личного состава центра обеспечения управления СФ. Бойцы роты охраны в очередной раз отработают организацию обороны объекта.

Тренировка по отражению условной террористической атаки на территории штаба Северного флота проводится в соответствии с требованиями начальника Североморского местного гарнизона по усилению мероприятий противодействия терроризму.

Целью тренировки является совершенствование тактики противодействия нападению на наиболее опасных участках охраняемого периметра.

В процессе выполнения учебно-тренировочных мероприятий по противодействию террористической атаке будут активно применяться холостые боеприпасы к автоматам Калашникова АК-74 и средства имитации – ручные дымовые гранаты РГД-2Б.

Также состоится проверка дежурно-вахтенной службы по организации охраны и обороны штаба Северного флота.

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