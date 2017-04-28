28.04.2017 (07:32)
В Хабаровске состоялась первая ночная тренировка парадных расчетов
На центральной площади города Хабаровске состоялась первая ночная городская репетиция парада Победы, в которой приняли участие пешие колонны войск Хабаровского гарнизона.
В парадном строю прошли сводные парадные расчеты не только военнослужащих Восточного военного округа, но и сотрудников МЧС, МВД, юнармейцев и воспитанников кадетских школ.
До парада Победы будут проведены еще две ночные репетиции – 28 апреля и 2 мая, которые начнутся в 20:00 по хабаровскому времени.
Генеральная репетиция состоится 6 мая в 10:00 по местному времени.
Стоит отметить, что во время проведения мероприятий, будут перекрыты часть улиц в центре города, по которым пройдут пешие и механизированные колонны.
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