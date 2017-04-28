Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

28.04.2017 (07:32)

В Хабаровске состоялась первая ночная тренировка парадных расчетов

На центральной площади города Хабаровске состоялась первая ночная городская репетиция парада Победы, в которой приняли участие пешие колонны войск Хабаровского гарнизона.

В парадном строю прошли сводные парадные расчеты не только военнослужащих Восточного военного округа, но и сотрудников МЧС, МВД, юнармейцев и воспитанников кадетских школ.

До парада Победы будут проведены еще две ночные репетиции – 28 апреля и 2 мая, которые начнутся в 20:00 по хабаровскому времени.

Генеральная репетиция состоится 6 мая в 10:00 по местному времени.

Стоит отметить, что  во время проведения мероприятий, будут перекрыты часть улиц в центре города, по которым пройдут пешие и механизированные колонны.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военные парады
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false