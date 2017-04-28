28.04.2017 (05:30)

В Хабаровске завершилась подготовка военной техники к участию в параде Победы

В Хабаровске завершилась подготовка военной техники Восточного военного округа, которая будет задействована в параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Водители и механики-водители проверили техническое состояние вверенной техники, в частности, уровень технических жидкостей, заряд аккумуляторных батарей, исправность световых приборов.

В месте дислокации механизированной колонны были развернуты полевые пункты заправки, мойки и покраски техники, окрашивание прошли более 20 автомобилей и артиллерийских орудий.

Стоит отметить, что к покраске привлекалась только техника, которая стоит на вооружении продолжительное время. Новые боевые машины прошли только мойку и полировку.

Напомним, в военном параде в Хабаровске будет задействовано 87 единиц вооружения и военной техники, в частности, образцы времен Великой Отечественной войны: танк Т-34, БМ-13 «Катюша», колонна ретро автомобилей, а также современная техника — танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные гаубицы «Мста-С», бронетранспортеры БТР-80, бронеавтомобили «Тигр», артиллерия различного калибра, зенитные ракетные системы С-300ПС.

Кроме того, в составе механизированной колонны в параде примут участие новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», автомобили с бронированной капсулой КамАЗ-6973 «Тайфун» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

Все работы по обслуживанию, покраске и мойке выполнялись с соблюдением установленных требований безопасности.

На центральной площади города Хабаровске уже состоялась первая ночная городская репетиция парада Победы, в которой приняли участие пешие колонны войск Хабаровского гарнизона без механизированных колон.

В парадном строю прошли сводные парадные расчеты не только военнослужащих Восточного военного округа, но и сотрудников МЧС, МВД, юнармейцев и воспитанников кадетских школ.

До парада Победы будут проведены еще две ночные репетиции уже с участием военной техинки – 28 апреля и 2 мая, которые начнутся в 20:00 по хабаровскому времени.

Генеральная репетиция состоится 6 мая в 10:00 по местному времени.

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Стоит отметить, что во время проведения мероприятий, будут перекрыты часть улиц в центре города, по которым пройдут пешие и механизированные колонны