28.04.2017 (01:00)

Под Белгородом прошли масштабные учения авиационных специалистов ВКС

В Белгородской области прошли тактико-специальные учения с младшими авиационными специалистами Воздушно-космических сил.

Военнослужащие срочной службы учебного центра ВКС по тревоге совершили многокилометровый марш на технике в ночных условиях, во время которого отработали отражение нападения диверсионно-разведывательных групп, преодоление зараженных участков местности, дегазацию и дезактивацию транспортных средств.

На полигоне личный состав выполнил радиационную, химическую и биологическую разведку с забором проб воздуха и воды, разминирование участков местности, эвакуацию пострадавших из поврежденной техники, оказание первой медицинской помощи.

Во время работы на учебном аэродроме участники учений отработали развертывание и применение специальной аэродромной технике, в том числе пусковые, тепловые, уборочные машины, автомобили-кондиционеры и заправщики.

Всего в учениях было задействовано более 250 младших авиационных специалистов, которые в ближайшее время пополнят авиационные части ВКС, а также свыше 30 единиц автомобильной и специальной техники.

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