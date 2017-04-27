27.04.2017 (23:01)

На Тихоокеанском флоте проходят итоговые проверки за зимний период обучения

В соединениях и воинских частях Тихоокеанского флота проходят итоговые проверки за зимний период обучения 2017 учебного года.

Во время их проведения, специально назначенные комиссии из числа офицеров Управления Тихоокеанского флота проверяют индивидуальную подготовку военнослужащих флота. Соединения и части переводятся в высшие степени боевой готовности для выполнения задач по предназначению.

В ходе проверок военнослужащие подводных сил, корабельных соединений, береговых войск и морской авиации Тихоокеанского флота сдают нормативы по огневой, физической и профессионально-должностной подготовке, а так же зачеты по специальным предметам обучения.

Экипажи кораблей и подводных лодок флота отрабатывают элементы курсовых задач, с выходом в море и выполнением контрольных и зачетных стрельб из различных видов вооружения. Подразделения береговых войск флота осуществляют полевые выходы с выполнением огневых задач и воздушно-десантной подготовки. В частях морской авиации проверяются вопросы безопасности полетов, индивидуальная подготовленность летчиков, их способность выполнять задачи по предназначению с практическим применением авиационных средств поражения. Кроме того, оцениваются вопросы взаимодействия морской авиации с подразделениями противовоздушной обороны, надводных и подводных сил флота и береговых войск.

Итоги деятельности сил и войск Тихоокеанского флота за зимний период обучения будут подведены командованием флота и округа на итоговых военных советах.

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