27.04.2017 (22:12)

В Липецке прошел чемпионат ВКС по стрельбе

В Липецке на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России прошел чемпионат Воздушно-космических сил по стрельбе из штатного или табельного оружия.

В соревнованиях приняли участие 20 сборных команд объединений, соединений и частей Воздушно-космических сил.

Участники чемпионата соревновались по следующим дисциплинам: стрельба их автомата Калашникова из различных положений, стрельба из пистолета Макарова по неподвижным мишеням.

Открывали соревнования экипажи пилотажной группы «Соколы России», которые продемонстрировали фигуры высшего пилотажа.

По итогам соревнований среди объединений первое место заняла команда Ярославского высшего военного училища ПВО, среди соединений первое место заняла команда Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний (г. Липецк).

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