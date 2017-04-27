Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

27.04.2017 (22:12)

В Липецке прошел чемпионат ВКС по стрельбе

В Липецке на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России прошел чемпионат Воздушно-космических сил по стрельбе из штатного или табельного оружия.

В соревнованиях приняли участие 20 сборных команд объединений, соединений и частей Воздушно-космических сил.

Участники чемпионата соревновались по следующим дисциплинам: стрельба их автомата Калашникова из различных положений, стрельба из пистолета Макарова по неподвижным мишеням.  

Открывали соревнования экипажи пилотажной группы «Соколы России», которые продемонстрировали фигуры высшего пилотажа.

По итогам соревнований среди объединений первое место заняла команда Ярославского высшего военного училища ПВО, среди соединений первое место заняла команда Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний (г. Липецк).

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false