27.04.2017 (21:32)

На Северном флоте состоялся первый этап конкурса «Дорожный патруль»

На Северном флоте состоялся первый этап конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр – 2017. В нём приняли участие лучшие инспекторы ВАИ пяти территориальных и одной региональной военных автомобильных инспекций из гарнизонов Северного флота: Североморск, Полярный, Оленегорск, Северодвинск и Печенга.

Военнослужащие состязались в специализированной военно-технической эстафете, которая включала преодоление препятствий, стрельбу из штатного оружия, оказанием первой медицинской помощи условно пострадавшим в ДТП, тушение возгорания автомобиля с помощью огнетушителя, а также скоростное маневрирование на патрульной машине.

Другими испытаниями конкурса были проверка суммарного люфта рулевого управления транспортного средства с использованием средств диагностики на время, рукопашный бой, проверка знаний Правил дорожного движения и контраварийное управление автомобилем с выполнением элементов экстремального вождения.

Первое место с лучшим результатом занял военный инспектор дорожно-патрульной службы 256 ВАИ (территориальной) младший сержант Дмитрий Терентьев из Северодвинска. Немного уступил товарищу представитель 263 ВАИ (региональной) прапорщик Илья Цымбал. Третье место досталось прапорщику Алексею Гусельникову из Североморского гарнизона 253 ВАИ (территориальной). Победитель и призёры были награждены медалями и грамотами. В июне они выступят в следующем - всеармейском этапе конкурса «Дорожный патруль».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице