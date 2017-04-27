27.04.2017 (21:10)

В Балтийском военно-морском институте имени адмирала Ф.Ф. Ушакова состоится День открытых дверей

28 апреля в 10 часов Балтийский военно-морской институте имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (БВМИ) проведет День открытых дверей. Подобное мероприятие для допризывной молодежи Калининградской области проводится четвертый год подряд и поэтому стало традицией.

В рамках мероприятия институт планируют посетить около семисот старшеклассников из 50 школ города Калининграда и Калининградской области.

В ходе мероприятия школьники ознакомятся с условиями проживания будущих офицеров и посетят жилые помещения курсантов, учебные аудитории, музей и храм-часовню адмирала Ф.Ф. Ушакова. Учащиеся также увидят, как курсанты отрабатывают навыки боевых расчетов на тренажере «Мостик», образцы стрелкового и морского оружия побывают в спортивном зале и станут участниками занятий по физической подготовке. Проведены начальные занятия по строевой подготовке с исполнением песен в строю.

В клубе БВМИ будет действовать открытая военно-профессиональная консультация для желающих поступать в военно-морские вузы ВМФ в 2017 году.

Перед старшеклассниками выступит начальник БВМИ Филиала ВУНЦ ВМФ военно-морской академии капитан 1 ранга В.Н. Родионов с напутственной речью.

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