27.04.2017 (19:37)

Большой противолодочный корабль «Североморск» Северного флота вошёл в Средиземное море

Большой противолодочный корабль (БПК) «Североморск» Северного флота (СФ) вошёл в Средиземное море через Гибралтарский пролив.

Проход узкости состоялся в штатном режиме, личный состав БПК находился на боевых постах в соответствии с расписанием. С проходом Гибралтара российские моряки завершили круговой обход Африканского континента.

Поход БПК «Североморск» и судов обеспечения СФ продолжается с 15 октября 2016 г. В течение трёх месяцев экипаж выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в акватории Средиземного моря.

В середине января «Североморск» приступил к выполнению задач дальнего похода в сопровождении СБС «Алтай» и СМТ «Дубна». Через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.

С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана.

За время дальнего похода экипаж БПК «Североморск» побывал в 10 портах Африки и Азии: Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), Пемба (Мозамбик), Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия), Луанда (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея) и Прая (Кабо-Верде).

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