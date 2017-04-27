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27.04.2017 (17:12)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошли занятия по защите от оружия массового поражения

В подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова прошли плановые занятия по радиационной, химической и биологической защите.

Военнослужащие отработали порядок действий при нападении на военные объекты с применением химического и биологического оружия.

Поставленные задачи по проведению радиационной, химической и биологической разведки условно зараженной местности военнослужащие выполняли в индивидуальных и коллективных средств защиты от поражающих факторов оружия массового поражения (ОМП).

Особое внимание на занятиях было уделено вопросам, связанным с защитой от поражающих факторов ОМП гражданского населения Приднестровья –– порядку его оповещения, эвакуации пострадавших и оказанию им медицинской помощи.

Пресс-служба Западного военного округа
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