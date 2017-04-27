27.04.2017 (17:50)

Ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» Черноморского флота отразил атаку средств воздушного нападения условного противника

В рамках контрольной проверки по итогам зимнего периода обучения ракетный корабль на воздушной подушке (РКВП) «Самум» Черноморского флота в морском полигоне отрабатывает действия одиночного корабля по предназначению.

В рамках учения по организации обороны от средств воздушного нападения условного противника корабль выполнил артиллерийскую стрельбу по воздушной цели.

Для ее обеспечения впервые был привлечен расчёт миномёта «Поднос» из состава отдельной бригады морской пехоты флота. Морские пехотинцы в интересах корабля выполнили с палубы «Самума» стрельбу осветительными минами, которые имитировали воздушные цели.

Сегодня же экипаж провёл тренировку по уничтожению плавающей морской мины с применением скорострельной автоматической артустановки.

Помимо этого, черноморцы решали задачи по борьбе за живучесть, отразили атаку на корабль малоразмерной скоростной цели.

Для обеспечения действий РКВП «Самум» также привлекались самолёты Бе-12 морской авиации ЧФ, боевые корабли Крымской военно-морской базы и вспомогательные суда.

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