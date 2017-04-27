27.04.2017 (17:38)

Артиллеристы ЮВО готовятся к салютам в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ростовской области проводится комплексная тренировка сводного салютного дивизиона.

Салютные расчеты артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО) выполнят залпы холостыми зарядами из двенадцати 122-мм гаубиц Д-30 и пуски фейерверочных зарядов из двух салютных пусковых установок 2А30М.

В ходе тренировки руководители проверят техническую готовность гаубиц и салютных пусковых установок.

В День Победы артиллеристы ЮВО произведут праздничные салюты в 10 городах России: Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новороссийске, Астрахани, Севастополе и Керчи, а также впервые — в Симферополе и Новочеркасске.

Всего к тренировкам привлечено более 80 артиллеристов округа.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице