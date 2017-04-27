27.04.2017 (17:38)
Артиллеристы ЮВО готовятся к салютам в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Сегодня в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ростовской области проводится комплексная тренировка сводного салютного дивизиона.
Салютные расчеты артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО) выполнят залпы холостыми зарядами из двенадцати 122-мм гаубиц Д-30 и пуски фейерверочных зарядов из двух салютных пусковых установок 2А30М.
В ходе тренировки руководители проверят техническую готовность гаубиц и салютных пусковых установок.
В День Победы артиллеристы ЮВО произведут праздничные салюты в 10 городах России: Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новороссийске, Астрахани, Севастополе и Керчи, а также впервые — в Симферополе и Новочеркасске.
Всего к тренировкам привлечено более 80 артиллеристов округа.