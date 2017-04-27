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27.04.2017 (17:07)

У военных лесников появятся команды быстрого реагирования для предупреждения и ликвидации лесных пожаров

«Оборонлес» Минобороны России в целях организации оперативного маневрирования для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие лесных пожаров, запланировал создание пяти десантно-пожарных команд на территории наиболее горимых и труднодоступных лесничеств — филиалов Управления лесного хозяйства и природопользования Министерства обороны Российской Федерации. Об этом заявил начальник «Оборонлес» Минобороны России Владислав Холодков в ходе прошедшего в военном ведомстве совещания по подготовке к пожароопасному сезону.

С учетом пожароопасного периода 2016 года и исходя из прогнозных данных на текущий год принято решение о создании первой команды, состоящей из 11 человек, в Нижнеудинском лесничестве Минобороны России на территории Иркутской области.

«Осуществление маневрирования с привлечением авиации Министерства обороны Российской Федерации и оперативность заброски личного состава сил и средств обеспечат начало тушения лесного пожара в течении трех часов и сдерживание распространения огня до прибытия основных сил и средств, — сообщил Владислав Холодков.

Он подчеркнул, что первая группа быстрого реагирования — десантно-пожарная команда «Оборонлес» — появится уже в этом году. Эффективность подобного рода команд при тушении лесных пожаров доказана на опыте как мирового уровня, так и внутри страны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Лесное хозяйство
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