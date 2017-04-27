27.04.2017 (16:47)

В ЦВО зафиксирован существенный рост числа военнослужащих, желающих приобрести квартиру по военной ипотеке

В первом квартале текущего года в реестр участников накопитель-ипотечной включено 4213 военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), что на 25% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Как сообщила начальник Федерального государственного казенного учреждения «Центррегионжилье» Минобороны России Наталия Мартынова, такой существенный рост подтверждает перспективность данного направления.

Она отметила, что принципиальной особенностью данной накопительной системы является то, что обязательства государства перед военнослужащими в жилищной сфере из натуральной формы переведены в денежную форму, что расширит возможности военнослужащих самостоятельно принимать решения по выбору места проживания, качеству и размеру приобретаемого жилья.

С учетом долгосрочного характера военной службы у военнослужащих появляется реальная возможность накопить необходимую сумму для приобретения жилья. При этом военнослужащий сам решает, когда ему приобрести жилье. Он может дождаться окончания своего срока службы и использовать всю накопленную сумму. Или может не ранее чем через 3 года военной службы использовать уже накопленную сумму и, взяв ипотечный кредит, приобрести жилье, а расплачиваться за кредит будет теми средствами, которые ему будут продолжать поступать на накопительный счет из бюджета.

В 2017 г. размер ежегодного накопительного взноса, перечисляемого каждому участнику НИС, увеличен с 245880 до 260141 руб. И эти средства на счетах военнослужащих не только защищены гарантией государства, но и еще приносят ему инвестиционный доход.

Важно отметить, что законодательство предусматривает предоставление военнослужащему или членам его семьи в случаях, определенных законом, права на использование средств жилищных накоплений, учтенных на именном накопительном счете, вне зависимости от наличия у военнослужащего или членов его семьи жилых помещений.

В накопительно-ипотечной системе есть и другие плюсы.

Во-первых, человек может приобрести квартиру как по договору долевого участия («на уровне фундамента»), что значительно снизит ее стоимость, так и на вторичном рынке недвижимости.

Во-вторых, приобретя квартиру в собственность, он в любом случае будет иметь право на служебное жилье.

Таким образом, действие накопительно-ипотечной системы заключается в формировании жилищных накоплений военнослужащих за счет средств федерального бюджета и поддержании платежеспособности военнослужащих при решении жилищной проблемы с помощью ипотечного кредитования.

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