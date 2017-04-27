27.04.2017 (16:18)

В Главном гидрометеорологическом центре Минобороны РФ проведена тренировка гидрометеорологических служб вооруженных сил СНГ

В рамках работы Координационного комитета гидрометеорологических служб вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) проведена тренировка оперативно­-прогностических органов гидрометеорологических служб вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств по обмену штормовой информацией об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях.

В тренировке приняли участие гидрометеорологические службы вооруженных сил Республик Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Кыргызской Республики и Российской Федерации.

Основная цель проведения тренировки – совершенствование взаимодействия между оперативно-прогностическими органами гидрометеорологических служб государств-участников СНГ в рамках существующих договоров.

В ходе тренировки были уточнены схемы связи, произведен обмен штормовой информацией об опасных и стихийных гидрометеорологических явлениях между оперативно-прогностическими органами, а также отработаны практические навыки личного состава гидрометеорологических служб вооруженных сил государств-участников СНГ к совместным действиям при решении задач гидрометеорологического обеспечения.

Учебные вопросы тренировки были отработаны в полном объеме.

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