27.04.2017 (15:47)

Войсковые разведчики Западного военного округа совершенствуют навыки ведения боя в зданиях

Войсковые разведчики мотострелкового соединения дислоцированного в Воронежской области Западного военного округа (ЗВО) совершенствуют навыки ведения боя в зданиях. В ходе занятий личный состав отрабатывает способы ведения боя в условиях ограниченного пространства. Военнослужащие действуют как поодиночке, так и в составе малых тактических групп по два и три человека.

Разведгруппы выполняют налет на органы военного управления условного противника, захват пленных и боевых документов. В рамках поставленной задачи военнослужащие также отрабатывают вопросы скрытного проникновениях в помещения для уничтожения условного противника внутри зданий.

Для проведения занятий на полигоне оборудован специальный фанерный макет помещения. Сооружение спроектировано таким образом, чтобы за короткий промежуток времени можно было полностью поменять его внутреннюю планировку. Это позволяет военнослужащим выработать навыки быстрой ориентации в незнакомой обстановке. Кроме того, стены макета имеют специальное покрытие, исключающее рикошеты пуль, в целях обеспечения безопасности занятий

В занятиях принимают участие около тысячи военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

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