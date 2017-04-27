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27.04.2017 (18:05)

В Санкт-Петербурге прошла первая совместная тренировка военного парада

Первая совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны в рамках подготовки к военному параду, посвященному 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Механизированную колонну возглавил лучший танк Второй мировой войны Т-34-85. Следом за ним на тренировке прошли легкобронированные автомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82АМ, зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и различные артиллерийские системы.

Вся гусеничная техника была обута в специальные асфальтоходные «башмаки», которые полностью исключают деформацию дорожного покрытия главной площади Санкт-Петербурга.

Всего на тренировку привлекалось  свыше 4 тыс.  военнослужащих, было задействовано более 100 единиц боевой техники.

Генеральная репетиция военного парада пройдет 7 мая.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , 9 мая
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