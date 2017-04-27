27.04.2017 (15:37)

В ГВКГ им. Н.Н. Бурденко впервые проведены операции на сердце с использованием нового метода

Врачи Центра сердечно-сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя (ГВКГ) имени академика Н.Н. Бурденко впервые выполнили операции устранения нарушений ритма сердца с использованием инновационного метода криоабляции. Ранее в лечебных учреждениях Минобороны РФ таких операций не проводилось.

Капитану в отставке Т., 1945 г.р., была сделана операция криобалонной изоляции легочных вен по поводу пароксизмальной формы фибрилляции предсердий, а полковнику в отставке Ф., 1942 г.р. – операция точечной криоабляции эктопического очага из области приточного отдела правого желудочка (парагисиальная локализация).

Криоабляция является наиболее эффективным и безопасным методом лечения пациентов с данными видами аритмий и в настоящее время все чаще используется в ведущих мировых медицинских центрах. Кроме того, использование криотехнологий позволяет значительно сократить продолжительность операций и, соответственно, лучевую нагрузку как на пациента, так и на медицинский персонал.

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