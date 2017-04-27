27.04.2017 (15:26)

Восемь пожаров с начала пожароопасного периода перешли на земли Минобороны с сопредельных территорий

В ходе совещания о подготовке к пожароопасному сезону 2017 года, прошедшего в военном ведомстве, начальник «Оборонлес» Минобороны России Владислав Холодков озвучил сводную информацию о пожарах на землях обороны и безопасности с начала текущего года.

Всего на 24 апреля 2017 года силами специалистов лесного хозяйства Минобороны России было ликвидировано 90 лесных пожаров на площади 3,6 тыс. га. Подавляющее число пожаров было ликвидировано в день обнаружения.

Владислав Холодков особо отметил увеличение количества переходов возгораний с сопредельных территорий.

«С земель лесного фонда зафиксирован переход одного пожара площадью 173 га, в том числе 83 га покрытой лесом. Семь пожаров перешли в леса Минобороны с земель муниципальных образований и сельских поселений, их общая площадь составила 1317 га, – заявил Владислав Холодков. – По данным фактам в адрес руководителей субъектов Российской Федерации и в органы прокуратуры направлены обращения о принятии мер и недопустимости повторения аналогичных ситуаций».

Руководивший совещанием заместитель директора Департамента имущественных отношений Минобороны России Александр Зданович обратил внимание, что за весь пожароопасный период прошлого года на земли Минобороны с сопредельных территорий перешло 11 пожаров.

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