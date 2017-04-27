27.04.2017 (15:15)

В ЗВО выбирают лучших пекарей и поваров

Сегодня на базе 190 военной школы поваров в подмосковном Наро-Фоминске начался третий этап отборочных соревнований конкурса «Армейский запас-2017», где собрались лучшие команды Западного военного округа.

Победивший коллектив примет участие во Всеармейских играх и сможет претендовать на участие в международном конкурсе военных поваров «Полевая кухня», который пройдет в рамках Армейских международных игр на полигоне Алабино в Московской области.

На данном этапе 10 команд мастеров поварского дела смогут проявить себя в искусстве по приготовлению блюд и выпечки хлеба и хлебобулочных изделий.

Лучшие повара Балтийского флота, общевойсковых объединений ЗВО, армии ВВС и ПВО, железнодорожных войск, бригад материально-технического обеспечения, 100-го отдельного полка обеспечения и 190-й военной школы поваров постараются удивить жюри своими кулинарными шедеврами. Команды приготовят из предоставленных продуктов блюда по произвольному меню.

Всего в отборочном этапе конкурса специалистов продовольственной службы принимают участие около 70 военнослужащих и задействовано более 50 единиц специальных технических средств.

Задача команд — не только вкусно приготовить на полевых мобильных кухнях типа МК-10 блюда на 10 человек согласно вытянутому билету, но и украсить их, так как оценка осуществляется по четырем критериям: вкус, запах, цвет и консистенция.

Специалисты по хлебопечению, в свою очередь, должны приготовить тесто и испечь в полевых условиях на прицепном хлебопекарном блоке ПХБ-04 не менее 10 буханок хлеба и 10 видов мелкоштучных хлебобулочных изделий. Используя совершенно одинаковый ассортимент продуктов, военные пекари должны удивить строгую конкурсную комиссию.

Оценивают шедевры кулинарного искусства преподаватели и инструкторы 190-й военной школы поваров, офицеры продовольственной службы округа во главе с председателем конкурсной комиссии – начальником продовольственной службы Западного военного округа.

Однако военные повара должны уметь не только готовить еду и печь хлеб, но и выполнять упражнение контрольных стрельб из различных видов оружия, баллы за которые также идут в командный зачет.

В рамках проведения конкурса представлена тематическая выставка, где участники и гости могут ознакомиться с различными видами индивидуального рациона питания военнослужащих (сухпайки). Выставлены и образцы посуды, которая сегодня используется в Вооруженных Силах в полевых условиях.

Лучшие пекари и повара будут награждены грамотами и кубками и представят округ на всеармейских соревнованиях, которые пройдут в городе Вольске в середине июня.

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